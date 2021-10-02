Экзитполы зафиксировали лидерство правящей партии на выборах в Грузии

Партия «Грузинская мечта» лидирует на местных выборах в Грузии с показателем 38,6 процента. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на экзитпол телекомпании «Мтавари архи». Главная оппозиционная сила страны — «Единое национальное движение» (ЕНД) — отстает всего на 5,6 процента.

Телекомпания «Имеди» фиксирует более серьезный разрыв между основными конкурентами. Журналисты заявили, что правящая партия набирает 47,6 процента голосов, а движение, у истоков которого стоял Михаил Саакашвили, может претендовать на 27,1 процента.

Такой же напряженной оказалась борьба за пост мэра грузинской столицы. Нынешний глава Тбилиси Каха Каладзе опережает лидера ЕНД Нику Мелия по данным экзитполов телеканалов «Формула» и «Имеди» (43 процента против 39 и 51,3 процента против 34,6 соответственно). А вот журналисты «Мтавари архи» ставят на оппозиционного политика, отдавая ему 40,8 процента голосов, что всего на 0,6 процента больше, чем у Каладзе.

Избирательные участки в Грузии закрылись в 20:00 по местному времени (19:00 мск). Как уточняет РИА Новости, руководителей и депутатов местных парламентов выбирали жители 64 городов и районов. За должность мэра Тбилиси сражаются 16 кандидатов — это число стало рекордным за всю историю местных выборов в стране.

Ранее письмо с призывом принять участие в голосование направил сторонникам и Саакашвили, который заявил, что его личная свобода и свобода Грузии зависят от активности жителей страны. Бывший глава государства призвал добиваться «нашей общей победы».