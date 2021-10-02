Соратники Саакашвили назвали его «самым успешным реформатором в мире»

В украинском офисе Саакашвили заявили, что он «самый успешный реформатор в мире»

Участники украинской общественной организации «Офис простых решений и результатов», созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, которого задержали на родине, назвали его «самым успешным реформатором в мире» и заявили, что он вернется на Украину. Об этом организация сообщила в Facebook.

«Сегодня Михаил Саакашвили вернулся в Грузию. И был задержан. Напомним, самого успешного реформатора мира обвиняют в растрате/присвоении пяти пиджаков. Эти обвинения не признала ни одна страна мира, кроме России и Грузии», — говорится в заявлении организации.

Соратники Саакашвили отметили, что не в восторге от его решения вернуться в Грузию, однако верят, что выборы там 2 октября пройдут успешно для его партии и тот вернется на Украину.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах. Он уехал из страны в 2013 году. Против бывшего главы государства возбудили несколько уголовных дел, его заочно осудили на тюремные сроки. Долгое время Саакашвили жил на Украине, с 7 мая 2020 года он возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.

О задержании вернувшегося в Грузию после восьми лет эмиграции Саакашвили стало известно 1 октября. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уточнил, что экс-президента поместили под стражу.

