Названы два условия для освобождения Саакашвили

Адвокат бывшего президента Михаила Саакашвили Бека Басилая рассказал в эфире телеканала «Мтавари архи», при каких условиях получится освободить политика. На ситуацию повлияют два фактора, считает Басилая.

Басилая назвал помилование единственным способом освободить экс-президента Грузии. Его судьба «зависит от политической воли».

Адвокат допустил, что освободить Саакашвили получится и в случае его экстрадиции на Украину. Однако это процедура потребует значительное количество времени, а власти Украины пока не направили необходимый запрос в Грузию.

«Сегодняшнее заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, что она никогда не помилует Саакашвили, продиктовано правящей партией "Грузинская мечта", но завтра ситуация может измениться», — подчеркнул адвокат политика.

Адвокат Саакашвили также полагает, что результаты выборов в местные органы самоуправления, которые запланированы в Грузии на 2 октября, окажут влияние на финальное решение президента страны.

Ранее глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отказывается помиловать Саакашвили. «Все едины перед законом», — подчеркнула она. Зурбишвили объяснила свое решение стремлением «быть честной перед людьми, пострадавшими от его режима».