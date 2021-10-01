Саакашвили объявил голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ранее задержанный в Тбилиси, объявил голодовку. Об этом сообщила омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с экс-главой государства, передает ТАСС.

«Когда я вошла, он [Саакашвили] находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку», — сказала Ломджария.

Она подчеркнула, что, по словам самого политика, полиция не применяла силу во время спецоперации, а он не оказывал сопротивления.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили. По ее словам, бывший президент прибыл в Грузию, чтобы внести дестабилизацию. Она добавила, что не помилует Саакашвили, чтобы «быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима».

1 октября премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Он отметил, что у полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии.