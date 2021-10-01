В Грузии оценили возможность экстрадиции Саакашвили на Украину

Прокурор Джарджи Циклаури прокомментировал возможность экстрадиции бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал «Рустави 2».

Циклаури заявил, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину на данный момент не рассматривается. При этом он допустил, что это возможно.

Если подобный запрос поступит в Грузию, то министерство юстиции приступит к рассмотрению, оценит его и примет законное решение. Однако пока соответствующий запрос не поступал.

Прокурор добавил, что наличие украинского гражданства не помешает экс-президенту отбывать срок в Грузии.

«Его украинское гражданство ни на что не влияет, потому что Саакашвили осужден тремя судебными инстанциями. Он приговорен к сроку, который должен провести в грузинском пенитенциарном учреждении. Его украинское гражданство ничего не меняет», — подчеркнул Циклаури.

Циклаури также рассказал, что данные о том, что политик сам сдался грузинским правоохранителям, не соответствует действительности. По его словам, МВД страны получило оперативную информацию о том, что Саакашвили скрывался на конспиративной квартире.

О задержании Саакашвили 1 октября сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Экс-президента страны заключили под стражу. Сам Саакашвили объявил о возвращении в Грузию спустя восемь лет эмиграции в социальных сетях.

Михаил Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году. Против него возбудили несколько уголовных дел, его заочно осудили на тюремные сроки. До настоящего времени Саакашвили проживал на Украине и был главой исполнительного комитета Национального совета реформ.