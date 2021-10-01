Раскрыты детали задержания Саакашвили

Прокурор по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Джарджи Циклаури заявил, что данные о том, что политик сам сдался грузинским правоохранителям, не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Рустави 2».

По словам Циклаури, МВД Грузии получило оперативную информацию о том, что политик скрывался на определенном адресе. После этого была запланирована и «качественно выполнена» операция, в результате которой бывшего лидера страны обнаружили и задержали на конспиративной квартире.

Прокурор подчеркнул, что сейчас идет расследование о незаконном пересечении границы политиком, в рамках которого он не имеет права раскрывать другие детали операции. Он также не ответил на вопрос, находился ли Саакашвили один в момент задержания и оказывал ли он сопротивление правоохранителям. Циклаури не пояснил, какая граница была нарушена бывшим президентом Грузии — воздушная или сухопутная.

О задержании Саакашвили 1 октября рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Экс-президента страны поместили под стражу. По словам председателя правительства Грузии, полиция обладала данными о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии.

Сам Саакашвили объявил о возвращении в Грузию спустя восемь лет эмиграции в социальных сетях. Он планировал поучаствовать в протестных акциях после муниципальных выборов в Тбилиси. Политик также сообщил об изменениях в личной жизни: он признался, что состоит в отношениях с украинским депутатом Елизаветой Ясько.