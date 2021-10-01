Саакашвили после ареста рассказал о новой жене

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о своей новой жене после задержания в Тбилиси, об этом он сообщил в видеообращении в Facebook-аккаунте.

Речь идет о депутате Украины Елизавете Ясько. Как уточнил политик в ролике, они с девушкой захотели создать семью. «Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью», — отметил он. На странице Елизаветы Ясько в социальной сети указано, что она народный депутат Украины. До этого Саакашвили был в браке с гражданкой Нидерландов Сандрой Рулофс, являющейся бывшей сотрудницей Красного Креста. У них двое сыновей — Эдуард 1995 года рождения и Николоз, появившийся на свет в 2005-м.

Об аресте политика в пятницу, 1 октября, рассказал грузинский премьер Ираклий Гарибашвили. Ранее Саакашвили сообщил в социальных сетях, что вернулся в Грузию, и опубликовал видеообращение, которое, по его утверждению, было снято в Батуми. Он хотел принять участие в протестных акциях после муниципальных выборов в Тбилиси.