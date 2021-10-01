В Раде предрекли дипломатический скандал из-за задержания Саакашвили

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия предрек, что задержание экс-лидера Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили может привести к серьезному дипломатическому скандалу. Его слова приводит ТАСС.

«Я считаю, что будет серьезный дипломатический скандал на эту тему, потому что Саакашвили — гражданин Украины и его не имеют права просто так безосновательно задерживать», — заявил политик.

По его словам, этот вопрос будет разбираться на международном уровне. «У нас есть группа дружбы с Грузией, и я считаю, что нужно и на межпарламентском уровне также этот вопрос урегулировать», — отметил Арахамия.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили. По ее словам, бывший президент прибыл в Грузию, чтобы внести дестабилизацию. Она добавила, что не помилует Саакашвили, чтобы «быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима».

1 октября премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Он отметил, что у полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии.