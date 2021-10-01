В прокуратуре Грузии прокомментировали вопрос обжалования приговоров Саакашвили

Приговоры, которые вынесены задержанному в Грузии бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, обжалованию не подлежат. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

1 октября премьер-министр республики Гарибашвили заявил, что Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Он отметил, что у полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии.

Позже грузинские СМИ опубликовали видео задержанного Саакашвили в наручниках. Его адвокат назвал задержание политическим решением, никак не связанным с уголовным делопроизводством.

Ранее в тот же день Саакашвили сообщил в социальных сетях, что вернулся в Грузию, и опубликовал видеообращение, которое, по его словам, было записано в Батуми. Политик также объявил о своем намерении 3 октября принять участие в протестных акциях после муниципальных выборов в Тбилиси.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, после чего бежал. Его заочно судили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, по второму — к шести.

Кроме того, экс-президент проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из бюджета. По ним судебных решений пока нет.