В сети появились первые кадры с Саакашвили в наручниках

В сети опубликовали видео с улыбающимся Саакашвили в наручниках у полицейского участка

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД). Первые кадры задержания беглого политика опубликовал Telegram-канал «Sputnik Грузия».

На ролике видно, как два силовика ведут Саакашвили под руки в полицейский участок. Сам бывший грузинский лидер в наручниках, улыбается и выглядит очень спокойным.

1 октября премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан правоохранителями и помещен под стражу. Он отметил, что у сотрудников полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии.

Ранее в тот же день Саакашвили сообщил в социальных сетях, что вернулся в Грузию, и опубликовал видеообращение, которое, по его словам, было записано в Батуми. Политик также объявил о своем намерении 3 октября принять участие в протестных акциях после муниципальных выборов в Тбилиси.

В грузинском МВД опровергли информацию о возвращении Саакашвили. Некоторые источники писали о том, что он находится на Украине.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против политика возбудили несколько уголовных дел, он был заочно осужден на тюремные сроки. В настоящий момент Саакашвили проживает на Украине и возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.