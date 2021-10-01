В грузинском МВД опровергли информацию о возвращении Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не пересекал границу с Украиной. Об этом заместитель главы грузинского МВД Александр Дарахвелидзе заявил на брифинге, сообщает телеканал 1tv.

По его словам, в ходе консультаций с Киевом удалось выяснить, что Саакашвили «не покидал государственную границу Украины».

При этом Дарахвелидзе подчеркнул, что экс-президент находится в розыске и ему «вынесен приговор». «Если он перейдет границу, мы задержим его и переведем в соответствующее учреждение исполнения наказаний», — добавил замглавы МВД.

1 октября Михаил Саакашвили написал в социальных сетях, что вернулся на родину после восьми лет эмиграции, и опубликовал видеообращение, которое, по его словам, было записано в Батуми. Политик также объявил о своем намерении 3 октября принять участие в протестных акциях после муниципальных выборов в Тбилиси.

Позднее в СМИ появилась информация, что грузинские силовики направили в Батуми колонну бронетехники и полицейский спецназ.