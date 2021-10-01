В Грузии сообщили о переброске бронетехники и спецназа в Батуми

СМИ: МВД Грузии направило в Батуми полицейский спецназ и бронемашины

Министерство внутренних дел (МВД) Грузии решило перебросить бронетехнику и полицейский спецназ в Батуми. Об этом сообщает агентство Odishinews.

По данным СМИ, колонна полицейских бронемашин «Кобра» направилась из города Зугдиди (регион Самегрело и Земо-Сванети) в Батуми, столицу соседнего региона Аджария.

Отмечается также, что сотрудники спецназа направились туда на личных автомобилях.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в социальных сетях, что вернулся на родину после восьми лет эмиграции. Он опубликовал видеообращение, которое, по его словам, было записано в Батуми. Политик также заявил, что 3 октября собирается принять участие в протестных акциях после муниципальных выборов в Тбилиси.