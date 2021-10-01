Соратники Саакашвили призвали выйти на митинг в поддержку политика

Члены партии Саакашвили призвали сторонников выйти на «праздничный» митинг в день выборов

Сторонники партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, о задержании которого сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, должны поддержать политика. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия» со ссылкой на лидера «Единого национального движения» (ЕНД).

По его словам, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» непременно потерпит поражение на грядущих выборах. Он заранее призвал соратников бывшего грузинского лидера выйти на «праздничный» митинг в день выборов, 2 октября.

«Саакашвили сделал все что в его силах. Сейчас очередь за вами. Завтра вы должны пойти на выборы и зафиксировать свою позицию. Других планов у нас нет», — рассказал один из лидеров ЕНД Леван Хабеишвили.

1 октября премьер-министр республики Гарибашвили заявил, что Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан правоохранителями и помещен под стражу. Он отметил, что у сотрудников полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии.

Ранее в тот же день Саакашвили сообщил в социальных сетях, что вернулся в Грузию, и опубликовал видеообращение, которое, по его словам, было записано в Батуми. Политик также объявил о своем намерении 3 октября принять участие в протестных акциях после муниципальных выборов в Тбилиси.

В грузинском МВД опровергли информацию о возвращении Саакашвили. Некоторые источники писали о том, что он находится на Украине.