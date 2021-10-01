Президент Грузии обвинила Саакашвили в дестабилизации «уставшего» общества

Заявления бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили о том, что он приехал в страну после восьми лет эмиграции, дестабилизируют общество и накаляют предвыборную обстановку в стране. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в обращении к народу.

По ее словам, действия Саакашвили говорят о его безразличии к судьбе страны и нацелены лишь на то, чтобы настроить граждан друг против друга. «Правда это или нет, ясно одно — что эта тема разрушает предвыборную обстановку, напрягает и без того напряженное и уставшее общество», — обвинила Зурабишвили беглого политика.

Глава государства также отметила, что действующая власть вместо шуток и насмешек над Саакашвили должна доносить до народа только правдивую информацию, чтобы восстановить общественное спокойствие. «Я не верю, что это время вернется, потому что наши граждане намного бдительнее, чем политики», — напомнила президент про былые массовые беспорядки.

1 октября Михаил Саакашвили написал в социальных сетях, что вернулся на родину после восьми лет эмиграции, и опубликовал видеообращение, которое, по его словам, было записано в Батуми.

Политик также объявил о своем намерении 3 октября принять участие в протестных акциях после муниципальных выборов в Тбилиси. В грузинском МВД опровергли информацию о возвращении Саакашвили

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против политика возбудили несколько уголовных дел, он был заочно осужден на тюремные сроки.