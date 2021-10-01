В Грузии возбудили еще одно уголовное дело против Саакашвили

В Грузии возбудили еще одно уголовное дело против бывшего президента страны Михаила Саакашвили, которого задержали сотрудники МВД в Тбилиси. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

В ведомстве уточнили, что уголовное делопроизводство начато в связи с незаконным пересечением границы беглым политиком с территории Украины. При этом сотрудники прокуратуры добавили, что Саакашвили проведет в грузинской тюрьме минимум 6 лет.

«Михаил Саакашвили признан виновным тремя инстанциями суда по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и делу сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани», — объяснили правоохранители, отмечая, что данные приговоры обжалованию не подлежат.

1 октября премьер-министр республики Гарибашвили заявил, что Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Он отметил, что у полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии.

Позже грузинские СМИ опубликовали видео задержанного Саакашвили в наручниках. Его адвокат назвал задержание политическим решением, никак не связанным с уголовным делопроизводством.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против политика возбудили несколько уголовных дел, он был заочно осужден на тюремные сроки. В настоящий момент Саакашвили проживает на Украине и возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.

