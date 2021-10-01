Зеленского обеспокоило задержание Саакашвили в Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен ситуацией с задержанием бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили в Тбилиси и внимательно следит за этими событиями. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в Facebook.

По его словам, украинскому руководству не очень нравится тон заявлений касательно возможного сценария развития событий.

«Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями по всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина», — отметил Никифоров. Он подчеркнул, что посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании Саакашвили, однако консулы работает над тем, чтобы оказать ему всю необходимую помощь.

1 октября премьер-министр республики Гарибашвили заявил, что Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Он отметил, что у сотрудников полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии. Позже грузинские СМИ опубликовали видео задержанного Саакашвили в наручниках.

Позже сообщалось, что посол Грузии был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Украины для получения официальной информации о задержании бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, который с 2015 года является гражданином Украины, и выяснении причин.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против политика возбудили несколько уголовных дел, он был заочно осужден на тюремные сроки. В настоящий момент Саакашвили проживает на Украине и возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.