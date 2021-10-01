МИД Украины вызвал посла Грузии после задержания Саакашвили

Посол Грузии был вызван в МИД Украины для получения информации о задержании Саакашвили

Посол Грузии был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Украины для получения официальной информации о задержании бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, который с 2015 года является гражданином Украины, и выяснении причин. Об этом сообщает официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в своем Twitter.

По его словам, о задержании Саакашвили украинские власти узнали из СМИ.

1 октября премьер-министр республики Гарибашвили заявил, что Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Он отметил, что у сотрудников полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии. Позже грузинские СМИ опубликовали видео задержанного Саакашвили в наручниках.

Ранее в тот же день Саакашвили сообщил в социальных сетях, что вернулся в Грузию, и опубликовал видеообращение, которое, по его словам, было записано в Батуми. Политик также объявил о своем намерении 3 октября принять участие в протестных акциях после муниципальных выборов в Тбилиси.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против политика возбудили несколько уголовных дел, он был заочно осужден на тюремные сроки. В настоящий момент Саакашвили проживает на Украине и возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.