Мать Саакашвили высказалась об аресте сына в Тбилиси

Мать бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания назвала неожиданностью арест сына в Тбилиси, передает TV Pirveli.

Новости о сыне женщине рассказали журналисты. «Я узнала в самолете, что он арестован. Я ничего не знала о его планах. Я знаю только то, что услышала по телевидению. Это было неожиданностью для меня», — высказалась она.

О задержании политика в пятницу, 1 октября, в Грузии сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. Его поместили под стражу. Как отметил председатель правительства Грузии, у полиции имелись данные о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии.

Ранее Саакашвили рассказал, что вернулся в Грузию. Он опубликовал в социальных сетях ролик, якобы записанный в Батуми. Экс-глава государства собирался принять участие в протестных акциях после муниципальных выборов в столице страны.

Кроме того, политик указал на изменения в личной жизни. Он раскрыл информацию об отношениях с молодым украинским депутатом Елизаветой Ясько.