На Украине увидели мотив мести в задержании Саакашвили

Советник Подоляк: жестокий настрой Грузии при задержании Саакашвили говорит о мести

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк увидел мотив мести в задержании бывшего президента Грузии, а ныне украинского гражданина Михаила Саакашвили. Об этом он заявил в интервью РБК Украина.

Чиновник подчеркнул, что подобные новости нельзя воспринимать, как что-то нормальное, поэтому глава грузинского посольства уже приглашен в украинский МИД для официальных разъяснений касательно инцидента.

«Особенно тот жесткий настрой, с которым эти новости подаются с грузинской стороны и который свидетельствует об определенном мотиве мести по отношению к Саакашвили. Безусловно, наши государственные институты внимательно следят за ситуацией», — пояснил Подоляк.

Он добавил, что консулы Украины, несмотря ни на что, окажут необходимую помощь задержанному.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что Зеленский обеспокоен ситуацией с задержанием бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили в Тбилиси и внимательно следит за этими событиями. По его словам, Киеву не очень нравится тон заявлений касательно возможного сценария развития событий.

1 октября премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Он отметил, что у сотрудников полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии. Позже грузинские СМИ опубликовали видео задержанного Саакашвили в наручниках.

