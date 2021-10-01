На Украине увидели мотив мести в задержании Саакашвили

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк увидел мотив мести в задержании бывшего президента Грузии, а ныне украинского гражданина Михаила Саакашвили. Об этом он заявил в интервью РБК Украина.
Чиновник подчеркнул, что подобные новости нельзя воспринимать, как что-то нормальное, поэтому глава грузинского посольства уже приглашен в украинский МИД для официальных разъяснений касательно инцидента.
«Особенно тот жесткий настрой, с которым эти новости подаются с грузинской стороны и который свидетельствует об определенном мотиве мести по отношению к Саакашвили. Безусловно, наши государственные институты внимательно следят за ситуацией», — пояснил Подоляк.
Он добавил, что консулы Украины, несмотря ни на что, окажут необходимую помощь задержанному.
Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что Зеленский обеспокоен ситуацией с задержанием бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили в Тбилиси и внимательно следит за этими событиями. По его словам, Киеву не очень нравится тон заявлений касательно возможного сценария развития событий.
1 октября премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Он отметил, что у сотрудников полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии. Позже грузинские СМИ опубликовали видео задержанного Саакашвили в наручниках.