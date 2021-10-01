Захарова припомнила Зеленскому Медведчука и Шария на фоне ситуации с Саакашвили

Захарова на фоне задержания Саакашвили: странно, что Зеленский не обеспокоен тоном СБУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова припомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому дела Виктора Медведчука и Анатолия Шария на фоне беспокойства лидера о задержании экс-главы Грузии и председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Странно, что Зеленский не обеспокоен судьбой, например, Медведчука или Шария, тоном, в частности, СБУ, а также других силовых ведомств Украины об имевшем место на протяжении многих лет развитии ситуации», — заявила Захарова.

Официальный представитель добавила, что «свои подвиги обоняния не тревожат» и поставила в публикации хэштег «ЭтоДругое».

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что Зеленский обеспокоен ситуацией с задержанием бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили в Тбилиси и внимательно следит за этими событиями. По его словам, Киеву не очень нравится тон заявлений касательно возможного сценария развития событий.

1 октября премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Он отметил, что у сотрудников полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии. Позже грузинские СМИ опубликовали видео задержанного Саакашвили в наручниках.

