Арестованный в Грузии Саакашвили объявил голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о начале голодовки, рассказала посетившая его в городе Рустави омбудсмен Нино Ломджария. Она раскрыла подробности задержания.

По словам защитника по правам человека, полиция не применяла к политику силы, так как он не сопротивлялся аресту. В момент задержания Саакашвили находился в квартире один и сам открыл дверь силовикам.

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Кроме того, Ломджария отметила, что Саакашвили объявил голодовку. «Когда я вошла, он находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере», — уточнила она.

Возвращение на родину

О том, что бывший грузинский президент вернулся, стало известно в пятницу, 1 октября. Саакашвили утром написал в социальным сетях, что приехал на родину спустя восемь лет эмиграции. Позже он записал видео из Батуми и раскрыл место нахождения. В нем Саакашвили говорит, что его мечта исполнилась. «Вот он, мой Батуми… Я так скучал по этому месту», — отметил политик и уточнил, что окончательно будет доволен только тогда, «когда Грузия встанет на ноги».

Перед своим задержанием он обратился к жителям Грузии и призвал их не бояться, видео опубликовал в Facebooк-аккаунте. Как уточнил политик, он вернулся в Грузию для того, чтобы помочь соотечественникам (собирался принять участие в протестах). Он призвал их голосовать на выборах в органы местного самоуправления 2 октября. «Отдайте свой голос, и третьего числа все вместе будем праздновать победу. Я приехал, чтобы помочь вам, другого выбора у нас не было», — подчеркнул бывший глава государства.

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Задержание

В тот же день беглого политика задержали. Об этом рассказал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. Несмотря на то, что ранее в МВД страны опровергли новости о возвращении экс-лидера, выяснилось, что полиция следила за Саакашвили с тех пор, как он покинул Украину.

Хочу сообщить, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан и переведен в пенитенциарное заведение Ираклий Гарибашвили О задержании Михаила Саакашвили

Соратник экс-президента, один из лидеров украинской партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе уточнил, что Саакашвили был психологически готов к аресту, о чем признался в последнем разговоре с ним. Он назвал возвращение политика в Тбилиси смелым поступком человека, решившего «вступить в бой».

Новая жена

После задержания Саакашвили опубликовал видео с новой возлюбленной. В ролике он сидит вместе с украинским депутатом Елизаветой Ясько. «Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, начинаем новую жизнь, новую семью», — признался политик.

Кроме того, об аресте высказалась мать политика Гиули Аласания. Она узнала о происходящем из телевизора, а задержание стало полной неожиданностью.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах. Он уехал из страны в 2013 году. Против бывшего главы государства возбудили несколько уголовных дел, его заочно осудили на тюремные сроки. Долгое время Саакашвили жил на Украине, с 7 мая 2020 года он возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.

Не ждать помилования

Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Саакашвили не следует просить пощады. Она напомнила, что все граждане едины перед законом. Зурабишвили добавила, что бывший лидер государства хотел внести дестабилизацию в жизнь страны. По мнению главы государства, Саакашвили ждет наказание, чтобы «быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима».

Реакция политиков

Кремль не увидел рисков дестабилизации в Грузии в связи с возвращением Саакашвили. Там, где он, «там всегда цирк», прокомментировал ситуацию пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен ситуацией с задержанием бывшего грузинского президента. Киеву не понравился «тон заявлений касательно возможного сценария развития событий». В Вашингтоне добавили, что знают об аресте политика и внимательно следят за событиями.