Раскрыты подробности задержания Саакашвили в грузинской квартире

Бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили раскрыл подробности о своем аресте в Тбилиси, сообщила после посещения тюрьмы в Рустави омбудсмен Нино Ломджария, пишет РИА Новости.

Как отметила защитник по правам человека, правоохранительные органы не применяли силу, а Саакашвили сдался без сопротивления. «Его задержали сегодня в жилой квартире, он не оказывал сопротивления и, следовательно, полиция не применяла силу», — подчеркнула она. Во время задержания экс-президент был один. Он сам открыл дверь полиции.

Об аресте грузинского и украинского политика стало известно в пятницу, 1 октября. Как отметил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, полиция следила за беглым политиком все время. О возвращении в Грузию Саакашвили рассказал в социальной сети. Он опубликовал ролик, якобы записанный в Батуми. Кроме того, Саакашвили хотел принять участие в протестных акциях после муниципальных выборов в Тбилиси.

Мать политика Гиули Аласания уточнила, что узнала об аресте сына из телевизора.