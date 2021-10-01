США отреагировали на задержание Саакашвили

В Госдепе заявили, что следят за ситуацией с задержанием экс-президента Грузии Саакашвили

Власти США знают о задержании бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и продолжают внимательно следить за развитием ситуации, заявил РИА Новости представитель Госдепа.

«Мы осведомлены о сообщениях о его задержании и внимательно следим за развитием событий», — отреагировал представитель американского дипведомства на просьбу прокомментировать задержание экс-президента.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли Госдеп США вызвать посла Грузии на фоне решения о задержании Саакашвили, он заявил, что в ведомстве не комментируют частные встречи.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент обеспокоен ситуацией с задержанием Саакашвили в Тбилиси. По его словам, украинскому руководству не очень нравится тон заявлений касательно возможного сценария развития событий.

1 октября премьер-министр республики Гарибашвили заявил, что Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Он отметил, что у сотрудников полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии. Позже грузинские СМИ опубликовали видео задержанного Саакашвили в наручниках.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против политика возбудили несколько уголовных дел, он был заочно осужден на тюремные сроки. До настоящего времени Саакашвили проживал на Украине и возглавлял исполнительный комитет Национального совета реформ.