Девушка Саакашвили обратилась к властям Украины с просьбой о помощи

Депутат Верховной Рады и девушка задержанного в Тбилиси экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько обратилась к властям Украины с просьбой о помощи и призвала защитить гражданина страны. Об этом она написала в Facebook.

«Любовь и борьба за свое государство — это благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Михаил Саакашвили — гражданин Украины, и мы должны защищать наших граждан!» — подчеркнула парламентарий.

Ясько обратилась к МИД Украины и его главе Дмитрию Кулебе, президенту Владимиру Зеленскому и его офису, премьер-министру Денису Шмыгалю, посольству Украины в Грузии, а также к европейским мониторинговым миссиям и ООН.

Ранее Саакашвили рассказал о своей новой жене после задержания в Тбилиси. «Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью», — отметил он.

1 октября премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Он отметил, что у сотрудников полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии. Позже грузинские СМИ опубликовали видео задержанного Саакашвили в наручниках.

