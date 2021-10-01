Соратник Саакашвили рассказал о последнем разговоре перед его задержанием

Соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, один из лидеров украинской партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе рассказал, что задержание политика было ожидаемым, он был к нему психологически готов. Его слов приводит РИА Новости.

Также он рассказал о последнем разговоре с Саакашвили. По словам Сакварелидзе, это был осознанный шаг и смелый поступок. «Поступок человека, который просто не захотел жить где-то отдаленно, где-то в комфорте и решил вступить в битву, в бой», — заявил он.

Сакварелидзе добавил, что не пытался связаться с экс-президентом, поскольку у Саакашвили сейчас отсутствуют те каналы связи, по которым они общаются.

Ранее адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что задержание бывшего президента Грузии сотрудниками МВД республики не связано с уголовным делопроизводством, он назвал задержание государственного деятеля политическим решением. Он уточнил, что не может связаться со своим подзащитным и не обладает никакой конкретной информацией о его задержании.

1 октября премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Он отметил, что у сотрудников полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против политика возбудили несколько уголовных дел, он был заочно осужден на тюремные сроки. В настоящий момент Саакашвили проживает на Украине и возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.