Российский сенатор заподозрил Саакашвили в попытке «взорвать» Грузию

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заподозрил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в том, что тот вернулся на родину, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Член Совфеда назвал его авантюристом, нежели политиком, который «хочет поднять народную волну». «Саакашвили вернулся — не выдержал. Его задержали. Оправдается ли его расчет или его ждет тюрьма? Попытка политически взорвать Грузию», — написал Пушков.

Он также выразил мнение, что экс-президент рассчитывает, что жители страны «вынесут его из тюрьмы на руках под радостные крики ликующей толпы». «Это, по его замыслу, будет его новая коронация. Но фокус может провалиться, а факир сквозь стены не пройдет. Но, и будучи в застенке, он может влиять на расклады и так или иначе повлияет», — заключил Пушков.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал задержание в Тбилиси бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили фразой «Вот и конец твой, Миша».

О задержании вернувшегося в Грузию после восьми лет эмиграции Саакашвили стало известно 1 октября. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уточнил, что экс-президента поместили под стражу.