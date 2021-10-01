Жириновский обратился к Саакашвили фразой «Вот и конец твой, Миша»

Жириновский о задержанном в Тбилиси Саакашвили: «Вот и конец твой, Миша»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале прокомментировал задержание в Тбилиси бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили фразой «Вот и конец твой, Миша».

«Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси? Почему не приехал в Москву? Мы, ЛДПР, примем все меры к твоему освобождению. Но, видимо, забыл хорошую песню: "Ешь ананасы, рябчиков жуй — день твой последний приходит, буржуй!" Вот и конец твой, Миша», — обратился к Саакашвили депутат.

О задержании вернувшегося в Грузию после восьми лет эмиграции Саакашвили стало известно 1 октября. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уточнил, что экс-президента поместили под стражу.

До задержания Саакашвили заявил в соцсетях, что вернулся в Грузию для того, чтобы принять участие в протестных акциях после муниципальных выборов в Тбилиси 3 октября.