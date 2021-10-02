Саакашвили обратился из тюрьмы к сторонникам

Бывший президент Грузии Саакашвили из тюрьмы призвал своих сторонников идти на выборы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в Руставской тюрьме, распространил письмо с призывом идти на местные выборы, сообщает «Интерфакс».

«Моя свобода и что в тысячу раз важнее — свобода Грузии — зависит от вашей активности и вашей борьбы в ближайшие дни», — пишет Саакашвили.

Он заявил, что от активности сторонников оппозиции будет зависеть международная поддержка движения в Грузии. Бывший глава государства призвал добиваться «нашей общей победы».

По словам Саакашвили, он был уверен в том, что его задержат в Грузии по «ложным приговорам», но все равно приехал.

Саакашвили утром в пятницу, 1 октября, написал в социальных сетях, что приехал на родину спустя восемь лет эмиграции. Бывший президент вернулся в Грузию из Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые должны состояться 2 октября. Его задержали. Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Саакашвили не следует просить пощады.