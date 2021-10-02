Спикер грузинского парламента высоко оценил задержание Саакашвили

Спикер грузинского парламента Каха Кучава, оценивая спецоперацию по задержанию бывшего президента Михаила Саакашвили, заявил, что она прошла на высоком уровне. Кроме того, при операции никто не пострадал. Его слова приводит РИА Новости.

«Задержание Саакашвили прошло на таком высоком уровне, что ни один человек не пострадал. Я тоже думал, что его не было в Грузии, я бы не поверил», — рассказал он журналистам.

Он пояснил, что некоторые структуры и ведомства знали о нахождении Саакашвили в Грузии, однако не всех политиков поставили об этом в известность, что, по его мнению, оказалось правильным решением. «Спикер парламента может быть в курсе всех событий, но это случай, когда премьер решает, что есть спецоперация, о которой политики не должны знать, чтобы не было лишнего ажиотажа. Правоохранители сделали такой выбор, и это был правильным шагом», — утверждает политик.

1 октября премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Он отметил, что у сотрудников полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии. Позже грузинские СМИ опубликовали видео задержанного Саакашвили в наручниках.