В Грузии исключили обострение отношений с Украиной после задержания Саакашвили

Спикер парламента Грузии Кахабер Кучава исключил обострение отношений с Украиной после ареста экс-президента страны, а ныне украинского гражданина Михаила Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС.

«Никто и ничто не обострит наши братские отношения Украины и Грузии, тем более арест одного человека», — подчеркнул политик.

Кучава добавил, что задержание политика должно быть хорошим примером того, что провокациям нет места в Грузии.

Ранее глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия предрек, что задержание Саакашвили может привести к серьезному дипломатическому скандалу. По его словам, этот вопрос будет разбираться на международном уровне.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, заявила, что никогда не помилует Саакашвили. По ее словам, бывший президент прибыл в Грузию, чтобы внести дестабилизацию.

1 октября премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Он отметил, что у сотрудников полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии. Позже грузинские СМИ опубликовали видео задержанного Саакашвили в наручниках.

