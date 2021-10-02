Адвокат дал прогноз о дальнейшей судьбе Саакашвили

Над бывшим президентом Грузии устроят показательный процесс, в котором его «поставят на место», заявил адвокат Андрей Алешкин, пишет Life.ru.

По словам юриста, политику не простят ни его преступлений, ни тот факт, что он затеял «игру в политику». По его словам, судебный процесс над Саакашвили власти Грузии сделают максимально показательным. «Исходя из этого, перспективы его не очень хорошие в плане дальнейшей судьбы», — дал прогноз защитник. Он уверен, что политику откажут в помиловании, а в тюрьму его отправят на минимум девять лет.

Алешкин считает, что экс-лидеру Грузии стоило снизить политические амбиции, зная, что против него идет уголовное преследование. Он также отметил, что Саакашвили не должен был приезжать в Грузию, тем более в период выборов. «Естественно, система будет использовать все законные методы, чтобы его поставить на место», — предрек эксперт.

Саакашвили задержали в пятницу, 1 октября. В Грузию он вернулся с Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые должны состояться 2 октября.