В Госдуме ответили на заявления о действиях Саакашвили в интересах России

Депутат Елена Панина ответила на заявление лидера правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе о том, что задержанный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили действует в интересах России. Об этом член комитета Госдумы по международным делам рассказала РИА Новости.

По ее словам, причиной подобного освещения возвращения Саакашвили в Грузию является то, что нынешнее руководство страны придерживается прозападного курса, который устраивает США. Депутат подчеркнула, что сторонники бывшего президента нужны Вашингтону только для того, чтобы «держать грузинские власти на коротком поводке», однако Саакашвили этого мало.

Экс-глава государства вновь повторит «спектакль» с депортацией в Грузии подобно тому, как он делал несколько лет назад на Украине, когда его депортировали в Польшу и лишили украинского гражданства, добавила парламентарий. Панина также отметила, что, видимо, политик рассчитывает «легко отделаться». При этом она объяснила, что происходящее является личной инициативой Саакашвили, так как ему хочется снова вернуться к власти.

Ранее лидер правящей партии «Грузинская мечта» заявил, что Саакашвили продолжает делать «русское дело». По мнению политика, Саакашвили действует в интересах России, как и в течение девяти лет пока был у власти. «Он передал России 20 процентов территорий Грузии, стратегические экономические объекты и так далее. Затем, находясь в оппозиции, он продолжал делать русское дело», — сказал Кобахидзе.

Саакашвили утром в пятницу, 1 октября, написал в социальных сетях, что приехал на родину спустя восемь лет эмиграции. Бывший президент вернулся в Грузию с Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые проходят 2 октября. Его задержали.