В Грузии заявили о «русском деле» Саакашвили

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что задержанный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает делать «русское дело». Его слова приводит ТАСС.

По мнению политика, Саакашвили действует в интересах России, как и в течение девяти лет пока был у власти.

«Он передал России 20 процентов территорий Грузии, стратегические экономические объекты и так далее. Затем, находясь в оппозиции, он продолжал делать русское дело», — сказал Кобахидзе.

В субботу, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления, жителям предстоит выбрать мэров и депутатов.

Ранее Кобахидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране.

Саакашвили утром в пятницу, 1 октября, написал в социальных сетях, что приехал на родину спустя восемь лет эмиграции. Бывший президент вернулся в Грузию с Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые должны состояться 2 октября. Его задержали.