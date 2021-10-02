Премьер-министр Грузии поблагодарил Украину в связи с «делом Саакашвили»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил благодарность украинской стороне в связи с «делом Саакашвили». Об этом в субботу, 2 октября, сообщает ТАСС.

«Я хочу публично сказать, что я благодарен украинской стороне. В последний период у нас складывалось и складывается очень плодотворное сотрудничество», — заявил Гарибашвили.

Премьер-министр вспомнил экстрадицию в Грузию бывшего шефа военной полиции Минобороны Грузии Мегиса Кардавы, а теперь и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Саакашвили утром в пятницу, 1 октября, написал в социальных сетях, что приехал на родину спустя восемь лет эмиграции. Бывший президент вернулся в Грузию с Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые должны состояться 2 октября. Его задержали.

1 октября премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Он отметил, что у сотрудников полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии.