Саакашвили пересек границу Грузии в вентиляционной кабине трейлера

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тайно пересек границу страны в вентиляционной кабине трейлера. Об этом сообщает информационный портал CNews.

Издание утверждает, что экс-лидеру помог водитель трейлера Элгуджа Цомая. Он вез зелень из Грузии на Украину. По информации источника, квартира, в которой арестовали Саакашвили, также принадлежит Цомая.

«Прицеп въехал в Поти, где Элгуджа сменил машину и на своем легковом автомобиле отвез Саакашвили в Батуми. Видео, размещенные Мишей, были сняты в Батуми, но, по моей информации, были загружены в социальную сеть уже из Тбилиси», — сообщил источник.

В МВД Грузии не прокомментировали версию издания.

Ранее стало известно, что результаты выборов в Грузии вызвали восхищение у Саакашвили. По словам члена его партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Екатерины Херхеулидзе, Саакашвили особенно впечатлили результаты в Тбилиси, где кандидат от ЕНД вышел во второй тур выборов мэра. «Он понимает, какую борьбу прошел грузинский народ, под каким давлением им пришлось сделать выбор, на фоне шантажа и подкупа», — заявила Херхеулидзе.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Политик приехал в страну после восьми лет эмиграции. Он вернулся в Грузию с Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые состоялись 2 октября.