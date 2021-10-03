Премьер-министр Грузии заявил о планах Саакашвили убить оппозиционеров

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вместе со своей командой планировал совершить убийство нескольких оппозиционных лидеров ради беспорядков. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, сообщает РИА Новости.

По его словам, сначала Саакашвили хотел провести митинг в Тбилиси. «Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек, наверное, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство нескольких оппозиционных лидеров», — сказал Гарибашвили.

После убийства, отметил премьер-министр, команда Саакашвили потребовала бы отставки правительства и назначения внеочередных выборов.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Политик приехал в страну после восьми лет эмиграции. Он вернулся в Грузию из Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые должны состояться 2 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев займется вопросом его возвращения как гражданина страны.