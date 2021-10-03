Выборы в Грузии вызвали восхищение у Саакашвили

Результаты выборов в Грузии вызвали восхищение у бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам члена его партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Екатерины Херхеулидзе, Саакашвили особенно впечатлили результаты в Тбилиси, где кандидат от ЕНД вышел во второй тур выборов мэра.

«Он понимает, какую борьбу прошел грузинский народ, под каким давлением им пришлось сделать выбор, на фоне шантажа и подкупа», — заявила Херхеулидзе.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала первые результаты местных выборов. После подсчета 38,63 процента бюллетеней с результатом 48,56 процента лидирует правящая партия «Грузинская мечта». На втором месте находится оппозиционная партия бывшего президента Михаила Саакашвили — «Единое национальное движение» (ЕНД), набравшая 31,23 процента.

Также стало известно, что в пяти крупных самоуправляемых городах Грузии, таких, как Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси и Поти, пройдет второй этап местных выборов, так как ни один из кандидатов не смог набрать достаточное для победы в первом раунде количество голосов.