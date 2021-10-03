Правящая партия Грузии в восьмой раз одержала победу на выборах

Правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на местных выборах в Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

Избирательные участки в стране закрылись в 20:00 субботы по местному времени. Жители 64 городов и районов выбирали руководителей и депутатов местных парламентов. За должность мэра Тбилиси сражается рекордное количество кандидатов — 16.

Данные экзитполов расходятся

Несмотря на явный отрыв «Грузинской мечты», пока неясно, с каким перевесом она будет представлена в парламентах. Так, телекомпания «Мтавари архи» утверждает, что правящая партия набрала 38,6 процента голосов, а оппозиционная партия бывшего президента Михаила Саакашвили — «Единое национальное движение» (ЕНД) — отстает всего на 5,6 процента.

Телекомпания «Имеди», в свою очередь, говорит о 47,6 процента голосов у «Мечты», тогда как оппозиционеры претендуют на 27,1 процента.

«Триумфальное» возвращение

Саакашвили вернулся в Грузию из Украины за день до выборов после восьми лет эмиграции. Его задержали. Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Саакашвили не следует просить пощады.

На следующий день глава партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил Саакашвили в том, что тот прибыл в страну, чтобы совершить государственный переворот и устроить беспорядки. «Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление», — заявил он.

Позднее Саакашвили написал письмо своим сторонникам. Он обвинил нынешнее руководство страны в том, что сейчас в Грузии у власти находится «пророссийская власть». Также он объявил голодовку.

Впрочем, Кобахидзе также обвинил экс-президента в том, что тот действует в интересах России.

Реакция в России

Сенатор Алексей Пушков отметил, что заявления Саакашвили представляют интерес для психиатров. Он подчеркнул, что в политическом плане это полный бред. «Странное письмо не вполне адекватного человека», — добавил парламентарий.

Ведущий научный сотрудник института международных исследований МГИМО Николай Силаев связал действия Саакашвили с его желанием обострить внутренний кризис в Грузии. «Может быть, он ожидал, что он, как Наполеон, вернувшийся во Францию, вокруг себя соберет толпы, и он пойдет во главе этих толп на столицу всех свергать», — предположил он. Эксперт также допустил, что у Саакашвили «обычный кризис среднего возраста», вследствие которого у политика появилась потребность «выкинуть что-нибудь экстраординарное».

Киев пообещал помочь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Саакашвили получит от Киева всю необходимую поддержку. Глава украинской дипломатии объяснил, что тот является украинским гражданином, а «министерство защищает каждого гражданина Украины, который попадает в беду». «Сегодня утром, я думаю, что представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову и с ним будет это все обговорено», — пообещал он.

Прокурор Грузии Джарджи Циклаури не исключил вариант, при котором Саакашвили может быть депортирован на Украину. При этом он уточнил, что пока такой вопрос не рассматривается, но если подобный запрос поступит, то министерство юстиции приступит к рассмотрению, оценит его и примет законное решение.