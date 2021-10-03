Попытку Саакашвили сыграть ва-банк назвали провальной

Попытка бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили сыграть ва-банк, вернувшись в страну, провалилась. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник института международных исследований МГИМО Николай Силаев, передает РИА Новости.

Политолог прокомментировал промежуточные результаты выборов в стране, по которым правящая партия «Грузинская мечта» лидирует с 47,6 процента голосов, а партия Саакашвили «Единое национальное движение» набрала 27,1 процента. «Политический кризис так и будет продолжаться, только теперь Саакашвили будет сидеть в тюрьме», — считает он.

Силаев назвал действия Саакашвили желанием обострить внутренний кризис в Грузии. «Может быть, он ожидал, что он, как Наполеон, вернувшийся во Францию, вокруг себя соберет толпы, и он пойдет во главе этих толп на столицу всех свергать», —предположил он. Эксперт также допустил, что у Саакашвили «обычный кризис среднего возраста», вследствие которого у политика появилась потребность «выкинуть что-нибудь экстраординарное».

Избирательные участки в Грузии закрылись в 20:00 по местному времени (в 19:00 по московскому). Как уточняет РИА Новости, руководителей и депутатов местных парламентов выбирали жители 64 городов и районов. За должность мэра Тбилиси сражаются 16 кандидатов — это число стало рекордным за всю историю местных выборов в стране.

Саакашвили утром в пятницу, 1 октября, написал в социальных сетях, что приехал на родину спустя восемь лет эмиграции. Бывший президент вернулся в Грузию из Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые должны состояться 2 октября. Его задержали. Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Саакашвили не следует просить пощады.

Позднее глава партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил Саакашвили в том, что тот прибыл в страну, чтобы совершить государственный переворот и устроить беспорядки. «Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление», — заявил он. По словам Кобахидзе, все действия в отношении бывшего президента страны будут соответствовать правовым нормам.