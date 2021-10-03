В ОБСЕ оценили выборы в Грузии

Наблюдатель ОБСЕ Джонсон: выборы в Грузии были организованы хорошо

Выборы в местные органы власти Грузии отличались прозрачностью и высоким уровнем организации. Так оценил прошедший избирательный процесс глава миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Альберт Джонсон, передает ТАСС.

«Выборы были хорошо организованы. Кандидаты имели возможность свободно участвовать в конкурентной борьбе», — отметил представитель ОБСЕ. По его словам, подсчет голосов также отвечал принципам транспарентности.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала первые результаты местных выборов. После подсчета 38,63 процентов бюллетеней с результатом 48,56 процентов лидирует правящая партия «Грузинская мечта». На втором месте находится оппозиционная партия бывшего президента Михаила Саакашвили — «Единое национальное движение» (ЕНД), набравшая 31,23 процента.

Также стало известно, что в пяти крупных самоуправляемых городах Грузии, таких, как Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси и Поти, пройдет второй этап местных выборов, так как ни один из кандидатов не смог набрать достаточное для победы в первом раунде количество голосов.