В пяти городах Грузии пройдет второй этап местных выборов

Правящая партия Грузии не смогла одержать победу в первом раунде на выборах мэра Тбилиси

В пяти крупных самоуправляемых городах Грузии пройдет второй этап местных выборов, так как ни один из кандидатов не смог набрать достаточное для победы в первом раунде количество голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.

По данным ЦИК, в Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси и Поти ни правящая партия «Грузинская мечта», ни оппозиционные политические силы не получили более 50 процентов голосов. Действующий мэр столицы от партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе набрал 45,5 процента голосов избирателей, а кандидат от «Единого национального движения» (ЕНД) Ника Мелия — 34,13 процента. Отмечается, что второй тур выборов состоится примерно через две недели.

Ранее ЦИК Грузии опубликовала первые результаты местных выборов. По состоянию на 06:45 по московскому времени, после подсчета 38,63 процентов бюллетеней с результатом 48,56 процентов лидирует партия «Грузинская мечта». На втором месте находится оппозиционная партия бывшего президента Михаила Саакашвили — «Единое национальное движение», набравшая 31,23 процента.

Избирательные участки в стране закрылись в 20:00 субботы по местному времени. Жители 64 городов и районов Грузии выбирали руководителей и депутатов местных парламентов. За должность мэра Тбилиси сражается рекордное количество кандидатов — 16.

