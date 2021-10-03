Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала первые результаты местных выборов на своем сайте.

По состоянию на 06:45 по московскому времени, после подсчета 38,63 процентов бюллетеней с результатом 48,56 процентов лидирует правящая партия «Грузинская мечта». На втором месте находится оппозиционная партия бывшего президента Михаила Саакашвили — «Единое национальное движение» (ЕНД), набравшая 31,23 процента.

Экзитполы также зафиксировали лидерство правящей партии на выборах в Грузии. По данным телекомпании «Мтавари архи», «Мечта» набрала 38,6 процента, а ЕНД отстает всего на 5,6 процента.

Избирательные участки в стране закрылись в 20:00 субботы по местному времени. Жители 64 городов и районов Грузии выбирали руководителей и депутатов местных парламентов. За должность мэра Тбилиси сражается рекордное количество кандидатов — 16.