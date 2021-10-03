Стало известно о пребывании Саакашвили в Грузии до задержания

Политик Херхеулидзе: Саакашвили четыре дня находился в Грузии до своего задержания

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находился в стране на протяжении четырех дней до своего задержания. Об этом стало известно со слов члена партии бывшего лидера «Единое национальное движение» Екатерины Херхеулидзе, передает «Грузия Online».

«Сегодня не первый день, когда Саакашвили находится в Тбилиси, он уже четвертый день в Грузии, и у власти об этом не было никакой информации», — рассказала политик. Она отметила, что за время своего пребывания в стране экс-президент успел посетить Батуми, Кутаиси и другие крупные города.

По мнению Херхеулидзе, власть проявила свою беспомощность, когда искала Саакашвили за пределами Грузии. Она подчеркнула, что даже когда бывший государственный лидер находился около здания грузинского правительства в столице, правоохранительным органам не удалось его поймать.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Политик приехал в страну после восьми лет эмиграции. Он вернулся в Грузию из Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые должны состояться 2 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев займется вопросом его возвращения как гражданина страны.