В Грузии объяснили задержку с предъявлением обвинений Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уже осужден на родине по двум уголовным делам, в связи с чем прокуратура не видит необходимости в ускоренном предъявлении нового обвинения по делу о незаконном пересечении границы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа, передает ТАСС.

«Что же касается дела о пересечении границы, то тут мы не ограничены в сроках, когда посчитаем нужным, тогда и предъявим [обвинения]», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, согласно законодательству Грузии, при задержании человека по обвинению в преступлении, у следователей есть 48 часов для предъявления обвинений. Если этого не происходит, то человека обязаны выпустить на свободу. В случае с Саакашвили это не действует, так как он задержан как осужденный, а не как обвиняемый.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после того, как приехал в страну после восьми лет эмиграции. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев займется вопросом его возвращения как гражданина страны.