Зеленский отреагировал на задержание Саакашвили в Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Киев займется вопросом возвращения на Украину задержанного в Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть. Которые мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается», — сказал Зеленский.

Он добавил, что не знал об отъезде Саакашвили в Грузию до публикаций в СМИ, передает ТАСС.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после того, как вернулся в страну после восьми лет эмиграции. Причиной возвращения бывшего президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Саакашвили получит от Киева всю необходимую поддержку, потому что является украинским гражданином.