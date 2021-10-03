Премьер Грузии назвал сроки возвращения Саакашвили на Украину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сможет вернуться на Украину только после того, как отсидит на родине весь тюремный срок, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Его слова приводит ТАСС.

Премьер Грузии указал, что Саакашвили настоятельно просит, чтобы его вернули на Украину, однако глава правительства считает, что это невозможно до отбытия бывшим лидером страны наказания.

«Мы говорим о человеке, который был президентом [Грузии] в течение девяти лет. Это катастрофа и оскробление: человек по своему желанию отказался от гражданства нашей страны», — заявил Гарибашвили.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Политик приехал в страну после восьми лет эмиграции. Он вернулся в Грузию из Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые должны состояться 2 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев займется вопросом его возвращения как гражданина страны.