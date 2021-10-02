Советник Зеленского после покушения начал ездить на специальном автомобиле

Советник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир после покушения начал ездить на бронированном автомобиле. О специальном транспорте для него сообщает украинский телеканал «Дом».

«Да, это не секрет. Пока это необходимо, так как я являюсь фигурантом уголовного производства», — заявил помощник Зеленского.

Неизвестные совершили покушение на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Мотивы преступника пока остаются неясными. Президент республики Владимир Зеленский сообщил, что не знает, кто может стоять за атакой.

После инцидента кортеж Владимира Зеленского усилили — автомобили следуют с сиренами и мигалками на большой скорости. Кроме того, увеличено количество машин.