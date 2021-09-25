Кортеж Зеленского усилили после покушения на его советника

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского усилили после покушения на его советника Сергея Шефира. Об этом сообщил корреспондент «Украинской правды».

По его информации, теперь кортеж главы государства ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости. Кроме того, увеличено количество машин. Кортеж был замечен на Обуховской трассе в Киевской области, он двигался в сторону государственных дач около 21.00 вечером в пятницу, 24 сентября.

По данным источников издания в правоохранительных органах, глава Нацполиции Игорь Клименко поручил с субботы, 25 сентября, перевести личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы «в связи с обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации», говорится в приведенной изданием копии приказа Клименко.

Ранее сообщалось, что Киев согласился на помощь Федерального бюро расследований (ФБР) США в расследовании покушения на Сергея Шефира, чтобы «не возникало сомнений в объективности».

Неизвестные совершили покушение на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Мотивы преступника пока остаются неясными. Президент республики Владимир Зеленский сообщил, что не знает, кто может стоять за атакой.

Позже стало известно, что стрелок, атаковавший советника, использовал для стрельбы патроны, которые изготовил кустарно. По версии следствия, он заменил порох в оригинальных боеприпасах калибром 7,62х39 венгерского производства. «Уже сейчас очевидно, что боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка», — полагают в МВД.