Киев согласился на помощь ФБР в расследовании покушения на советника Зеленского

Киев согласился на помощь Федерального бюро расследований (ФБР) в расследовании покушения на советника президента страны Владимира Зеленского Сергея Шефира, чтобы «не возникало сомнений в объективности». Об этом заявил замглавы украинского МВД, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Он также добавил, что совершивший покушение на Шефира действовал не один, правоохранители располагают предположительным портретом преступника.

Неизвестные совершили покушение на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Мотивы преступника пока остаются неясными. Президент республики Владимир Зеленский сообщил, что не знает, кто может стоять за атакой.

Позже стало известно, что стрелок, атаковавший советника, использовал для стрельбы патроны, которые изготовил кустарно. По версии следствия, он заменил порох в оригинальных боеприпасах калибром 7,62х39 венгерского производства. «Уже сейчас очевидно, что боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка», — полагают в МВД.

