Зеленский уклонился от ответа на вопрос о виновниках покушения на Шефира

Украинский президент Владимир Зеленский проигнорировал вопрос о том, кто может стоять за покушением на его советника Сергея Шефира, пишет РИА Новости.

Украинский политик, который в среду, 22 сентября, выступил с трибуны Генассамблеи ООН, не стал отвечать на вопрос журналиста о виновниках покушения. Он уклонился от ответа на вопрос, заданный ему на входе в здание штаб-квартиры ООН, и прошел мимо.

В видеообращении ранее Зеленский предположил, что покушение могло быть организовано как внешними, так и внутренними недоброжелателями, и заявил: всех деталей произошедшего пока не знает никто. Он пообещал, что это никак не повлияет на проводимую Киевом политику, в том числе по вопросам борьбы с криминалом, влиятельными финансовыми группами и детенизации экономики.

Неизвестный расстрелял машину Сергея Шефира под Киевом. Политик не пострадал, его водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями.